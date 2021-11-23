FENERBAHÇE HABERİ: Miguel Crespo Mesut Özil ile olan diyaloğunu anlattı! "Maçtan önce bana..." (FB spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydeden Miguel Crespo antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil ile maçtan önce yaşadığı diyaloğu anlatan Crepso, "Mesut Özil maçtan önce bana gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini söylemişti. Gerçek Fenerbahçeli olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)