FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE | İşte Kanarya'nın 11'i! Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Kanarya evinde kazanarak ligde ikinci sırada kalıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe ise lig düşme potasından sıyrılmak için galibiyet istiyor. Sarı lacivertli takım sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Misafir takımın ilk 11'i ise Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo şeklinde. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...