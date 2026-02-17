Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius: Şimdi daha iyi olmamız gerekiyor

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor ile karşılaştı. Maçı Maçı 76-83 kazanarak yarı finale çıkan Fenerbahçe Beko’nun baş antrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Kupa çok spesifik bir organizasyon. Maçın belli bölümlerinde iyi değildik, özellikle tembel davrandığımız bölümler oldu. Böyle organizasyonlarda kazanmak önemli. Bunu başardık. Şimdi daha iyi olmamız gerekiyor” dedi.