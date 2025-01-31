Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan kura çekimi sonrası dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eşleşmenin belli olmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Şahsi olarak düşüncemi söyleyeyim, Allah gönlüme göre verdi. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim." ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca transfer çalışmalarına ilişkin de konuştu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)