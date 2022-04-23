Erman Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu! "Rekora koşmasalardı 4-5 hafta önce şampiyon olurlardı"

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup edip şampiyonluk yolunda kritik üç puanıın sahibi oldu. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Maç 3-0. Herkes gergin. Trabzonsporlu oyuncular top yapamıyorlar ama kapasite de bu değil. Normalde daha rahat oynarlar. Bu rekor denemesi Trabzonspor'u bu hale soktu. Eğer rekora koşmasaydı 4-5 hafta önce şampiyon olurlardı." dedi.