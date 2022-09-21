Erman Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında açıklamalarda bulundu!

Erman Toroğlu, Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu. Toroğlu,"45+9 gördüm ama neden 45+19 görmedim? Oyuncu yerde yatmasını biliyor. Futbolcu sağ ayağını tutuyor. Neredeyse cankurtaran çağıracak. Soğutucu sıktırmadan ayağa kalkıyor. 60 metreden topa vuruyor. Hakem bir an önce düdüğü çalıp gideyim diyor. Maçta olay oluyor ama olayı çıkartan oyuncu kart görmeden maçı bitirdi. UEFA, Mete Kalkavan için 'Bu hakem değil maç vermeyeceğiz' dedi ama bizimkiler en önemli maçlara vermeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.