Cyberpunk 2077'de Trabzonspor detayı!

Dünyaca ünlü bilgisayar oyunu Cyberpunk 2077'de Trabzonspor taraftarlarının yüzünü güldüren detay...

10 Aralık 2020'de satışa sunulan ve büyük ses getiren Polonyalı oyun firması CD Projeck Red'in hazırladığı Cyberpunk 2077, 21 Eylül 2022'de Phantom Liberty ek paketiyle tekrar gündeme gelmişti. Bir oyuncu, karşılaştığı Trabzonspor videosunu sosyal medyada paylaştı...



Oyunun ek paketindeki hikayenin bir bölümünde yer alan bilgisayardan erişilebilen bir e-posta'da Trabzonspor detayı dikkat çekti.

Oyunda gelen e-posta'da Başar Kurtoğlu adlı bir kullanıcının "Sizin sisteme bağlandıktan sonra çalışanlarımızdan biri şiddetli başağrısı yaşadığına dair bizimle iletişime geçti. Önceki kullanıcının hatıralarından kalıntılar yüzünden olabilir. Ona nasıl yardım edebiliriz?" sorusuna Oscar Garcia isimli bir yetkiliden "Çalışanınızın yaşadığı bu tatsız tecrübeden dolayı en içten özürlerimizi sunuyoruz. Yaşanan durumun ekibimizden birisinin önceki arayüzü temizlemeyi unutmasından kaynaklandığını, bu sebeple çalışanınızın önceki kullanıcıdan kalma kısmi sinirsel dataya maruz kaldığını düşünüyoruz. Bahsettiğiniz yan etkiler tehlikeli değil, ve en önemlisi de geçici bir durumdur. Bir hafta içerisinde yan etkilerin tamamen geçecektir. Bu hatayı telafi etmek adına, Trabzonspor SK için bir sonraki kontrattan %5 indirim yapmak isteriz" yanıtının verildiği görülüyor.