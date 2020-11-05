Canlı yayında açıkladı! "Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı"

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Domaç, Beşiktaş forması giyen Dorukan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını söyledi.

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukan Toköz'ün transferine ile ilgili konuşan Domaç, "Dorukan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştı. Milli futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro alacak" dedi.