BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Sakala'nın paylaşımı tepki çekti! Ljajic ve Lens...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'nın sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Videolu paylaşımda bulunan Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Nevzat Demir Tesisleri'nde çekilen videoda N'Sakala ile birlikte kadro dışı olan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış elinde telefonla görüşmesi çok konuşuldu. N'Sakala videoda, "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.