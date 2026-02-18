Beşiktaş GAİN'de Dusan Alimpijevic: İsmimin güzel anıldığını görmek...

Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ'ı 100-91 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle ismimin burada güzel anıldığını görmek güzel. Uzun zaman sonra böyle bir şey oldu. Bugün Tofaş iyi bir maç çıkardı. Gerçekten 40 dakika boyunca iyi mücadele ettiler. Biz turu geçen taraf olduk. Şimdi bir sonraki rakibimizi bekleyip, Cuma günkü maça hazırlanıyor olacağız. ” dedi.