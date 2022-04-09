BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Kartal'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Alanyaspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş Alanyaspor'u evinde ağırlayacak. Siyah beyazlı ekibin Alanyaspor'a karşı Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi muhtemel 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını CANLI izle...