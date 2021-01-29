Başakşehir'de İrfan Can Kahveci zirvesi! Fenerbahçe teklifini resmen sundu

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdi!

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki odasında gerçekleştirilen görüşmede, DHA'nın geçtiği bilgilere göre, sarı lacivertli ekibin ilk teklifi "Cisse + Deniz Türüç + 4 milyon Euro + Başarı bonusu"; ikinci teklifi ise "Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro."



İşte İrfan Can Kahveci zirvesinden çok özel görüntüler...