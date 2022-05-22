BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Şampiyon sezonu tamamlıyor! Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın ilk 11'i

Başakşehir - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında İstanbul'da Başakşehir'in konuğu olacak. Zorlu mücadelede Fırtına 3 puan alarak kulüp tarihinin en fazla puan topladığı sezonu yakalamak istiyor. Bordo mavili ekip sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme ve Cornelius 11'i ile çıkacak. Müsabaka 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Trabzonspor maçını CANLI izle...