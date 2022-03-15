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Web Tv Video Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı! | İZLE
Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı! | İZLE

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı! | İZLE

15.03.2022 | 17:19

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kalarak çeyrek final umutlarını sürdüren Galatasaray evinde avantajlı skoru alıp İspanyol devini elemek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Barcelona cephesinden anlamlı bir sosyal medya paylaşımı yapıldı. Barcelona'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda Katalan ekibi "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik." mesajıyla İstanbul'un bazı karelerini tek bir video altında yayınladı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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