BARCELONA GALATASARAY CANLI İZLE | Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İki takımın ilk 11'leri...

Barcelona Galatasaray CANLI İZLE | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü 23:00'da Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak. Barcelona Galatasaray maçını CANLI izle...