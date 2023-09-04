Avrupa Kupası Filenin Sultanları'nın elinde yükseldi!

Dünya bir numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Avrupa Şampiyonu oldu. Filenin Sultanları, Belçika, Estonya, Almanya ve İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12 Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini 25-27, 25-20, 22-25, 25-21, 15-13’lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, mutlu sona ulaştı. Sultanlar şampiyonluk kupasını ise böyle kaldırdı. | İŞTE O ANLAR