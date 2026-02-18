Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı yıldızları Eguinaldo ve Newerton, Fotomac.com.tr’den Enes Cevahirci’ye özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna’da zorlu şartlar altında futbol oynamaya devam eden iki oyuncu, Türkiye’de karşılaştıkları atmosferi anlatırken Süper Lig devinin taraftarlarına hayranlığını gizleyemedi. İşte detaylar...