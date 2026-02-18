Anadolu Efes'te Pablo Laso Biurrun: Her maçı final olarak değerlendirmeliyiz

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 , 20:46

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaştı. Anadolu Efes’in başantrenörü Pablo Laso Biurrun mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Biurrun, “Kupa maçları her zaman zordur. Elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde çalışıyoruz. Her maçı final olarak değerlendirmeliyiz. Bugün çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Benim son zamanlarda en mutlu olduğum durum ise nerdeyse takımımızın tamamıyla birlikte çalışıyoruz ve şu an neredeyse tam kadroyuz diyebilirim. " şeklinde konuştu.