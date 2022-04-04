Ahmet Ağaoğlu'dan yayın ihalesi açıklaması: Kendi aramızda anlaştık!

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yayın ihalesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'is istifasından sonra yayın ihalesine ne olacağı merak konusu haline geldi. Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda, "Başkanlardan özellikle toplantıya gelmelerini rica ettim. İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi. Biz içeride toplantıdayken, istifa ettiği haberleri düşmeye başladı. 1-2 ay içerisinde seçimli genel kurula gidilecek. Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Görüşlerimizi federasyona ilettik." dedi. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...