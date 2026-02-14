Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yasa dışı bahisin kökünü kazıyacağız! Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 , 00:09 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 , 00:28 Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız" dedi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını A Haber'e verdi.

Gürlek, yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız" dedi.

"SÜREKLİ YÖNTEM DEĞİŞİYOR"

"Bizim yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız gerekiyor" diyen Akın Gürlek, bahis soruşturmalarıyla alakalı olarak şunları söyledi:

"Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis paralarının Türkiye'ye kazandırılması gerekiyor. Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca bu konuyla mücadele ettik. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şike soruşturmaları genişleyecek."