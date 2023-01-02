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Ümraniyespor Emre Nefiz ile yollarını ayırma kararı aldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emre Nefiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 16:04
Ümraniyespor Emre Nefiz ile yollarını ayırma kararı aldı!

Ümraniyespor, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emre Nefiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Ümraniyespor'da, Emre Nefiz ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Emre Nefiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Ümraniyespor'da bu sezon lig ve kupada 2 karşılaşmada forma giyen Emre, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Ümraniyespor'dan veda paylaşımı;

Kulübümüz, Emre Nefiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ifadelerini kullandı.

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