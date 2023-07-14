Haberler TFF 3. Lig Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde!

Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde!

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursa Yıldırımspor’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Uslu ile Süper Lig kulüpleri ilgileniyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 16:48
Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde!

Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor ile 29 maça çıkan ve takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Furkan Uslu'nun menajeri Gökhan Eser, genç futbolcuyla Süper Lig kulüplerinin ilgilendiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor'da çok iyi bir performans sergileyen futbolcumuz Furkan Uslu'ya Süper Lig kulüplerinin ilgisi var. Oyuncumuzun kariyer planlamasını ve geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Futbolcumuzun geleceğinin en iyi olacağını düşündüğümüz kulüplerle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda durumlar netleşecektir" dedi.

DİĞER
Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi! Türkiye ABD yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'a Mertens için inanılmaz teklif! Arabistan'dan çılgın rakam
F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı
G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yasin Ozan Kaf-Kaf'ta
Kubilay Serbest Amasyaspor’da
Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde! Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde! 16:48
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları 16:47
Beşiktaş'ın gözü İngiliz stoperde! Beşiktaş'ın gözü İngiliz stoperde! 16:17
UEFA'dan FFP kararları! UEFA'dan FFP kararları! 15:53
Hidayet Türkoğlu'dan 15 Temmuz mesajı Hidayet Türkoğlu'dan 15 Temmuz mesajı 15:51
Sertaç Şanlı sağlık kontrolünden geçti Sertaç Şanlı sağlık kontrolünden geçti 15:45
Daha Eski
Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? 15:04
Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? 14:49
F.Bahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor! F.Bahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor! 14:48
F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı 14:25
Arabistan'dan teklif geldi! İşte o rakam Arabistan'dan teklif geldi! İşte o rakam 14:12
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor 13:34