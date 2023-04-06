Travma geçirdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Elazığspor'un Edirnespor'a yenildiği maçın 60. dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan ve yerden kalkamayan kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu netleşti. Ambulansla hastaneye kaldırılan başarılı eldivenin kafa travması geçirdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediye maçında kalede olması bekleniyor.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Elazığspor'un Edirnespor'a yenildiği maçın 60. dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan ve yerden kalkamayan kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu netleşti. Ambulansla hastaneye kaldırılan başarılı eldivenin kafa travması geçirdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediye maçında kalede olması bekleniyor.