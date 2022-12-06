Haberler TFF 3. Lig Akhisarspor amatöre doğru!

Akhisarspor amatöre doğru!

Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini Kepez'e 1-0 yenilerek alan Akigolar, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta Tepecikspor'a konuk olacak. Akhisar'da tek hedef kötü gidişata son vermek olacak.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Akhisarspor amatöre doğru!
Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini Kepez'e 1-0 yenilerek alan Akigolar, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta Tepecikspor'a konuk olacak. Akhisar'da tek hedef kötü gidişata son vermek olacak.
DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... Yıllar çok acımasız davranmış! İşte 67 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali
Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu
Polonyalı forvete onay! Jesus scout raporlarını okudu
Fırtına'dan ön libero hamlesi! Kulübünden fiyat alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kelkit’te Canel dönemi
Kaf-Kaf devreyi bekliyor
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! 00:25
Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! 00:25
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' 00:25
Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... 00:25
Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! 00:25
Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" 00:25
Daha Eski
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu 00:25
Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... 00:25
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... 00:24
G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu 00:23
Pendikspor puanı 90'da kurtardı! Pendikspor puanı 90'da kurtardı! 00:22
Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." 00:22