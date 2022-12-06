Akhisarspor amatöre doğru!

Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini Kepez'e 1-0 yenilerek alan Akigolar, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta Tepecikspor'a konuk olacak. Akhisar'da tek hedef kötü gidişata son vermek olacak.
Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini Kepez'e 1-0 yenilerek alan Akigolar, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta Tepecikspor'a konuk olacak. Akhisar'da tek hedef kötü gidişata son vermek olacak.