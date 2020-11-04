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1928'den depremi sonrası örnek hareket!

Son dakika depremi haberleri... 3. Lig ekiplerinden 1928, İzmir'de yaşanan sonrası evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için tesislerin ek binasını açtığını duyurdu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:41
Bucaspor 1928'den İzmir depremi sonrası örnek hareket!

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 1928, 30 Ekim Cuma günü 'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara sahip çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bucaspor Tesisleri'nin kapılarını depremzede aileler için açıyoruz. Tesislerimizin ek binasında depremde konutları yıkılmış ya da evleri girilmez durumda olan depremzede ailelerini ağırlamak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Önceliğimiz çocuklu aileler olmak üzere kapılarımız tüm depremzede vatandaşlarımıza açıktır" ifadeleri kullanıldı.



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