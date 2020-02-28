Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Nevşehirli futbolculardan Mehmetçik'e dua

Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua

Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua

Belediyespor takımı, hafta sonu ligde Gölcükspor ile yapacağı maç için kulüp tesislerinde toplandı. 3. Lig 3. Grup takımlarından futbolcular, antrenman öncesi İdlip’te şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dua etti.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, 'nin milli güvenliğini sağlamak üzere 'nin kentinde görev yapan askerlerimize yönelik rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçik için dua etti.

Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, "Kahraman ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırıda 33 askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

Takım Kaptanı Youssef Yeşilmen ise, takım arkadaşları ile beraber her zaman dualarıyla Ordusunun yanında olduklarını belirterek , "Şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye olarak dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun." diye konuştu.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 17:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN