Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua
Nevşehir Belediyespor takımı, hafta sonu ligde Gölcükspor ile yapacağı maç için kulüp tesislerinde toplandı. TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, antrenman öncesi İdlip’te şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dua etti.
Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, "Kahraman ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırıda 33 askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.
Takım Kaptanı Youssef Yeşilmen ise, takım arkadaşları ile beraber her zaman dualarıyla Kahraman Türk Ordusunun yanında olduklarını belirterek , "Şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye olarak Silahlı Kuvvetlerimize dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun." diye konuştu.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 17:42
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Alexander Sörloth dayı oldu
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Toplam 2
Yorum
forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
Toplam 1
Yorum
ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan Mehmetçik'e dua haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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