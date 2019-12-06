Turgutluspor 3'te 3 istiyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste Kozanspor ve Karşıyaka galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçerek üçüncü sıraya tırmanan Turgutluspor, evinde Erbaaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.
Devrenin kalan 2 haftasına 6 puan hesabıyla hazırlanan kırmızı-siyahlılarda yönetim, Karşıyaka deplasmanındaki galibiyetin toplam 125 bin TL'ye çıkarılan primlerini futbolculara dağıtarak moral dopingi yaptı. Kırmızı-siyahlılar son antrenman sonrası baklava ziyafeti yapıp takım halinde sinemaya giderek stres attı. Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Erbaa maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanıp devam etmek istiyoruz. Ligin sonuna kadar maçları kazanmaktan yanayız. Sakatlarımız iyileşti. Cezalı futbolcumuz kalmadı. Pazar günü taraftarımızı stada bekliyoruz" dedi.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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