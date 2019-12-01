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01 Aralık 2019, Pazar
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'de son görünüm!

TFF 3. Lig'de son görünüm!

'de 15. hafta mücadelesi, tek maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda 15. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 15 9 5 1 21 8 13 32
2. SERİK BELEDİYESPOR 15 9 4 2 29 16 13 31
3. ARTVİN HOPASPOR 15 7 6 2 23 12 11 27
4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 15 7 5 3 21 11 10 26
5. ÇATALCASPOR 15 6 7 2 26 16 10 25
6. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 15 6 5 4 16 14 2 23
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 15 5 7 3 13 10 3 22
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 15 5 6 4 14 11 3 21
9. Cİ GROUP BUCA 15 6 3 6 19 23 -4 21
10. SİLİVRİSPOR 15 5 5 5 17 15 2 20
11. ERZİNSPOR 15 4 7 4 14 12 2 19
12. DÜZCESPOR 15 5 4 6 9 12 -3 19
13. KIZILCABÖLÜKSPOR 15 4 5 6 21 22 -1 17
14. ŞİLE YILDIZSPOR 15 4 5 6 12 13 -1 17
15. YOMRASPOR 15 3 7 5 14 16 -2 16
16. YENİ ORDUSPOR 15 1 11 3 4 8 -4 14
17. TOKATSPOR 15 0 3 12 7 28 -21 3
18. MANİSASPOR 15 0 3 12 9 42 -33 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KOCAELİSPOR 14 10 1 3 27 11 16 31
2. FETHİYESPOR 14 7 5 2 18 6 12 26
3. ESENLER EROKSPOR 14 8 1 5 18 12 6 25
4. KARŞIYAKA 13 7 3 3 14 8 6 24
5. TURGUTLUSPOR 13 7 2 4 20 12 8 23
6. AĞRI 1970 15 5 6 4 22 19 3 21
7. OFSPOR 14 6 3 5 16 14 2 21
8. BELEDİYE DERİNCESPOR 14 5 5 4 13 13 0 20
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 15 5 5 5 14 17 -3 20
10. CİZRESPOR 14 4 5 5 18 21 -3 17
11. KOZANSPOR 14 4 5 5 15 23 -8 17
12. ERBAASPOR 14 4 3 7 13 20 -7 15
13. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 14 3 5 6 14 17 -3 14
14. 1877 ALEMDAĞSPOR 14 4 2 8 18 25 -7 14
15. PAYASSPOR 14 3 4 7 15 17 -2 13
16. FATSA BELEDİYESPOR 14 3 4 7 13 21 -8 13
17. KEMERSPOR 2003 14 3 3 8 16 28 -12 12

3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KARACABEY BELEDİYESPOR 15 9 4 2 23 10 13 31
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 9 3 3 32 11 21 30
3. SOMASPOR 15 8 2 5 22 18 4 26
4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 15 8 2 5 19 15 4 26
5. PAZARSPOR 15 7 4 4 23 20 3 25
6. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 15 7 3 5 16 11 5 24
7. OSMANİYESPOR 15 5 8 2 19 18 1 23
8. MUĞLASPOR 15 6 4 5 22 19 3 22
9. DİYARBEKİRSPOR 15 6 3 6 23 18 5 21
10. BAYRAMPAŞA 15 5 5 5 13 13 0 20
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 15 5 4 6 14 17 -3 19
12. YOZGATSPOR 1959 15 4 6 5 16 21 -5 18
13. GÖLCÜKSPOR 15 5 3 7 16 25 -9 18
14. MODAFEN 15 4 4 7 10 20 -10 16
15. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 15 4 3 8 14 20 -6 15
16. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 15 4 3 8 21 28 -7 15
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 15 3 3 9 17 22 -5 12
18. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 15 3 2 10 20 34 -14 11

2. Grup'ta 15. hafta mücadelesi, yarın Karşıyaka-Turgutluspor maçıyla tamamlanacak.

  1. 01.12.2019
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