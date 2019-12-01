TFF 3. Lig'de son görünüm!

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi, tek maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda 15. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|9
|5
|1
|21
|8
|13
|32
|2.
|SERİK BELEDİYESPOR
|15
|9
|4
|2
|29
|16
|13
|31
|3.
|ARTVİN HOPASPOR
|15
|7
|6
|2
|23
|12
|11
|27
|4.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|15
|7
|5
|3
|21
|11
|10
|26
|5.
|ÇATALCASPOR
|15
|6
|7
|2
|26
|16
|10
|25
|6.
|ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|15
|6
|5
|4
|16
|14
|2
|23
|7.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|5
|7
|3
|13
|10
|3
|22
|8.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|15
|5
|6
|4
|14
|11
|3
|21
|9.
|Cİ GROUP BUCA
|15
|6
|3
|6
|19
|23
|-4
|21
|10.
|SİLİVRİSPOR
|15
|5
|5
|5
|17
|15
|2
|20
|11.
|ERZİNSPOR
|15
|4
|7
|4
|14
|12
|2
|19
|12.
|DÜZCESPOR
|15
|5
|4
|6
|9
|12
|-3
|19
|13.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|15
|4
|5
|6
|21
|22
|-1
|17
|14.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|15
|4
|5
|6
|12
|13
|-1
|17
|15.
|YOMRASPOR
|15
|3
|7
|5
|14
|16
|-2
|16
|16.
|YENİ ORDUSPOR
|15
|1
|11
|3
|4
|8
|-4
|14
|17.
|TOKATSPOR
|15
|0
|3
|12
|7
|28
|-21
|3
|18.
|MANİSASPOR
|15
|0
|3
|12
|9
|42
|-33
|-3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KOCAELİSPOR
|14
|10
|1
|3
|27
|11
|16
|31
|2.
|FETHİYESPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|6
|12
|26
|3.
|ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|1
|5
|18
|12
|6
|25
|4.
|KARŞIYAKA
|13
|7
|3
|3
|14
|8
|6
|24
|5.
|TURGUTLUSPOR
|13
|7
|2
|4
|20
|12
|8
|23
|6.
|AĞRI 1970
|15
|5
|6
|4
|22
|19
|3
|21
|7.
|OFSPOR
|14
|6
|3
|5
|16
|14
|2
|21
|8.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|14
|5
|5
|4
|13
|13
|0
|20
|9.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|15
|5
|5
|5
|14
|17
|-3
|20
|10.
|CİZRESPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|21
|-3
|17
|11.
|KOZANSPOR
|14
|4
|5
|5
|15
|23
|-8
|17
|12.
|ERBAASPOR
|14
|4
|3
|7
|13
|20
|-7
|15
|13.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|14
|17
|-3
|14
|14.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|14
|4
|2
|8
|18
|25
|-7
|14
|15.
|PAYASSPOR
|14
|3
|4
|7
|15
|17
|-2
|13
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|14
|3
|4
|7
|13
|21
|-8
|13
|17.
|KEMERSPOR 2003
|14
|3
|3
|8
|16
|28
|-12
|12
3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|9
|4
|2
|23
|10
|13
|31
|2.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|9
|3
|3
|32
|11
|21
|30
|3.
|SOMASPOR
|15
|8
|2
|5
|22
|18
|4
|26
|4.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|8
|2
|5
|19
|15
|4
|26
|5.
|PAZARSPOR
|15
|7
|4
|4
|23
|20
|3
|25
|6.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|7
|3
|5
|16
|11
|5
|24
|7.
|OSMANİYESPOR
|15
|5
|8
|2
|19
|18
|1
|23
|8.
|MUĞLASPOR
|15
|6
|4
|5
|22
|19
|3
|22
|9.
|DİYARBEKİRSPOR
|15
|6
|3
|6
|23
|18
|5
|21
|10.
|BAYRAMPAŞA
|15
|5
|5
|5
|13
|13
|0
|20
|11.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|15
|5
|4
|6
|14
|17
|-3
|19
|12.
|YOZGATSPOR 1959
|15
|4
|6
|5
|16
|21
|-5
|18
|13.
|GÖLCÜKSPOR
|15
|5
|3
|7
|16
|25
|-9
|18
|14.
|MODAFEN
|15
|4
|4
|7
|10
|20
|-10
|16
|15.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|14
|20
|-6
|15
|16.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|21
|28
|-7
|15
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|15
|3
|3
|9
|17
|22
|-5
|12
|18.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|15
|3
|2
|10
|20
|34
|-14
|11
2. Grup'ta 15. hafta mücadelesi, yarın Karşıyaka-Turgutluspor maçıyla tamamlanacak.
- 01.12.2019
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
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Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
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