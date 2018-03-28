Manisa Büyükşehir Belediyespor şirketleşecek – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    şirketleşecek

    Manisa Büyükşehir Belediyespor şirketleşecek

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor'u yenerek şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen 'un teknik direktörü , yeşil-beyazlı kulübün sağlam temeller üzerinde yükseleceğini dile getirdi.

    Şampiyon olunca çok sevineceklerini ancak 2'nci Lig'e düşmek üzere olan Grandmedical Manisaspor'un durumuna üzüldüklerini ifade eden , "Manisaspor bir marka ancak ortada bir gerçek var. Manisaspor gerçeği ortada olduğu için bu tecrübeden hareketle Büyükşehir Belediyespor bu yüzden dernek yapısı yerine şirketleşme yoluna gidecek. Yönetimin çok güzel hedefleri ve hayalleri var. Şu anda her şey planlı gidiyor. Biz de bu projenin bir parçasıyız. Altyapıya yeni tesisler yapılıyor. her geçen gün büyüyen bir kulüp olacak" dedi.
    Devrim, gecen sezon son 14 haftada göreve gelerek takıma Play-Off oynatmıştı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:14
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