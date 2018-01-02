 Gökhan Çıra Muğlaspor'da – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Gökhan Çıra Muğlaspor'da

    Gökhan Çıra Muğlaspor'da

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Muğlaspor, magazin dünyasının da yakından tanıdığı sağ kanat oyuncusu Gökhan Çıra'yı renklerine bağladı.

    2014 yılında cinsiyet değiştirerek sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci ile 14 Şubat'ta dünya evine girmeye hazırlanan Gökhan, yeşil-beyazlılarla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ciğerci ile yaşadığı aşk nedeniyle Diyarbekirspor'dan ayrıldığı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu futbolculuk kariyerine Fatsa Belediyespor'da başladı.

    Amatör olarak Altınordu Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında da forma giydi. Beylerbeyispor'da profesyonel olan Gökhan, bu sezon Diyarbekirspor'da 3 lig, 1 de kupa maçına çıktı. Gökhan Çıra'nın imza törenine Başkan Haluk Beyimoğlu ve Asbaşkan Emre Oskay'ın da katıldı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gökhan, "Muğlaspor büyük bir camia. İnanıyorum ki sezon sonunda ligi hak ettiğimiz yerde bitireceğiz. Başarı için hepimiz çok çalışacağız" dedi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:24
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