UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye U19 Futbol Milli Takımı, San Marino U19 ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - San Marino U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - SAN MARİNO U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - San Marino U19 maçı 10 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

TÜRKİYE U19 ADAY KADROSU

U19 Milli Takımı'nın UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Hacı Ramazan Özkanlı (Kasımpaşa A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Polat Abay (Niğde Anadolu FK), Bilal Ceylan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Apti Mert Çayir (Bodrumspor A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Emre Çeltik (Fortuna Sittard), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor A.Ş.), Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Metehan Altunbaş (Lask)