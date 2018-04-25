Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor

Kombine sahibi taraftarlar, 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek süreçte yenileme veya tribün kategorisi değişimi yapabilecek. Genel kombine satış dönemi ise 15 Mayıs Salı günü başlayacak. Ayrıca 30 Haziran'a kadar seçili tribün kategorilerinden kombine satın alan basketbolseverler; taraftar forması, Courtside Lounge imkanları ve taraftar tişörtü gibi özel hediyelerin sahibi olacak.Lacivert-beyazlı kulübün yeni sezon kombine fiyatları ise şöyle:Kategori / Kombine Fiyatı / Yüzde 20 İndirimli / HediyeP1 / 5.100 TL / 4.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanlarıP2 / 4.000 TL / 3.200 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanlarıS1 / 2.600 TL / 2.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanlarıS2 / 1.600 TL / 1.280 TL / Taraftar FormasıT1 / 1.100 TL / 880 TL / Taraftar TişörtüT2 / 650 TL / 520 TL / Taraftar TişörtüT3 / 400 TL / 320 TL / Taraftar Tişörtü