Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları için kombine yenileme dönemi başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün yeni sezon kombine fiyatları ise şöyle:
Kategori / Kombine Fiyatı / Yüzde 20 İndirimli / Hediye
P1 / 5.100 TL / 4.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
P2 / 4.000 TL / 3.200 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S1 / 2.600 TL / 2.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S2 / 1.600 TL / 1.280 TL / Taraftar Forması
T1 / 1.100 TL / 880 TL / Taraftar Tişörtü
T2 / 650 TL / 520 TL / Taraftar Tişörtü
T3 / 400 TL / 320 TL / Taraftar Tişörtü
- 25.4.2018 12:15
-
Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
-
Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
-
Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.