Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor

    Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor

    Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları için kombine yenileme dönemi başladı.

    Kombine sahibi taraftarlar, 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek süreçte yenileme veya tribün kategorisi değişimi yapabilecek. Genel kombine satış dönemi ise 15 Mayıs Salı günü başlayacak. Ayrıca 30 Haziran'a kadar seçili tribün kategorilerinden kombine satın alan basketbolseverler; taraftar forması, Courtside Lounge imkanları ve taraftar tişörtü gibi özel hediyelerin sahibi olacak.

    Lacivert-beyazlı kulübün yeni sezon kombine fiyatları ise şöyle:

    Kategori / Kombine Fiyatı / Yüzde 20 İndirimli / Hediye
    P1 / 5.100 TL / 4.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
    P2 / 4.000 TL / 3.200 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
    S1 / 2.600 TL / 2.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
    S2 / 1.600 TL / 1.280 TL / Taraftar Forması
    T1 / 1.100 TL / 880 TL / Taraftar Tişörtü
    T2 / 650 TL / 520 TL / Taraftar Tişörtü
    T3 / 400 TL / 320 TL / Taraftar Tişörtü

    1. 25.4.2018 12:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN