FIBA'dan hakem Yener Yılmaz'a görev
FIBA kokartlı hakem Yener Yılmaz, Sidigas Avellino ile Umana Reyer arasında yarın oynanacak FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin ilk maçında düdük çalacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palazzetto Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Yener Yılmaz'in yanı sıra Antonio Conde (İspanya) ve Georgios Poursanidis (Yunanistan) görev yapacak.
- 24.4.2018 15:01
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TFF'de karar günü
Toplam 9
Yorum
SarıKanarya74 BU MAÇ YA 3-0 FB LEHİNE SAYILACAK YA DA KALDIĞI YERDEN TEKRAR OYNANACAK O KADAR!!!
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TFF'de karar günü
Toplam 9
Yorum
Fenerli Bundan sonra yenileceğimi anlayınca trübünle kavga edip maçı iptal ettireceğim. o sayede hükmen maçı kazanırım. Volkana edilenleri unutmayın
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Hayatta Kal
Toplam 10
Yorum
ismail topcu müthişşş
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