FIBA'dan hakem Yener Yılmaz'a görev – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'dan hakem 'a görev

    <a href="/index/fiba?id=4357d023-02dd-4067-8e39-6f472d5592bb" class="" rel="tag">FIBA</a>'dan hakem <a href="/index/yener-yilmaz?id=608c2d23-b8ad-4db0-81b5-251ec18f16c0" class="" rel="tag">Yener Yılmaz</a>'a görev

    kokartlı hakem , Sidigas Avellino ile Umana Reyer arasında yarın oynanacak Erkekler finalinin ilk maçında düdük çalacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palazzetto Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada 'in yanı sıra Antonio Conde () ve Georgios Poursanidis () görev yapacak.

    1. 24.4.2018 15:01
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