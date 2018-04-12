Büyükçekmece'den pivot transferi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Büyükçekmece'den pivot transferi

    Büyükçekmece'den pivot transferi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece, pivot bölgesinde Evaldas Kairys ve Diamon Simpson'ın yanına Marin Maric'i de kattı.

    21 Şubat 1994 doğumlu Hırvat oyuncu son olarak üç sene Northern Illionis forması giydikten sonra olduğu DePaul Üniversitesi'nde oynuyordu.
    Kuzey Illionis'teki Kinesiyoloji bölümünde okuyan Maric aynı zamanda bu okulun da basketbol takımında forma giydi. 2013-2014 sezonunda görev almaya başladığı süre içerisinde çıktığı 96 maçın 70'inde ilk beşte yer alan genç oyuncu, 22.7 dakika parkede kalarak 10.3 sayı ortalaması yakaladı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:53
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