Büyükçekmece'den pivot transferi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece, pivot bölgesinde Evaldas Kairys ve Diamon Simpson'ın yanına Marin Maric'i de kattı.
21 Şubat 1994 doğumlu Hırvat oyuncu son olarak üç sene Northern Illionis forması giydikten sonra transfer olduğu DePaul Üniversitesi'nde oynuyordu.
Kuzey Illionis'teki Kinesiyoloji bölümünde okuyan Maric aynı zamanda bu okulun da basketbol takımında forma giydi. 2013-2014 sezonunda görev almaya başladığı süre içerisinde çıktığı 96 maçın 70'inde ilk beşte yer alan genç oyuncu, 22.7 dakika parkede kalarak 10.3 sayı ortalaması yakaladı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:53
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Galatasaray Başakşehir karşısında açık ara favori
Toplam 1
Yorum
MERT favori filan yok maç berabere bitecek üstelikte 0-0 başakşehir kontraatak oynayacak maçın özeti bu aynısı olması bidaha futbol seyretmem
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Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi belli oldu
Toplam 12
Yorum
Ayıptır Namoğlu! Bu kadar göz önünde yapılmaz bunlar
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Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi belli oldu
Toplam 12
Yorum
06 emre ali palabıyık yıne fb macında sasırdıkmı hayır tabi.
Büyükçekmece'den pivot transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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