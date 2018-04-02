Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da galibiyet sevinci

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a>'da galibiyet sevinci

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, karşısında ligde kalma adına hayati önem taşıyan galibiyet aldıklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, dün sahalarında 'ı 97-90 mağlup ettiklerini anımsattı.

    galibiyetiyle düşme hattı ile olan galibiyet farkını açtıklarını ifade eden Güneş, "Galatasaray Odeabank karşısında ligde kalma adına hayati önem taşıyan galibiyete imza attık. Düşme hattındaki rakiplerimizden Gaziantep Basketbol ile olan galibiyet farkını iki maça çıkardık ve bir nebze de olsa rahat nefes aldık." diye konuştu.

    Ligde normal sezonda kalan yedi maçın dördünü iç sahada oynayacaklarını, hedeflerinin tüm karşılaşmaları kazanmak olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

    "Yedi maçta 3-4 galibiyet elde etmemiz bizi ligde bırakacaktır. Dört maçımızı içeride oynayacağız. Bu avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Rakiplerimizin kim olduklarının bir önemi yok. Anadolu Efes ve Galatasaray Odebank'ı yendiğimiz gibi oynayacağımız dört maçtaki rakiplerimizi de yenebiliriz."

    Güneş, özellikle iç saha maçlarını kazanarak ligde kalmayı garantileyeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:42
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