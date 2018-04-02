Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Galatasaray Odeabank karşısında ligde kalma adına hayati önem taşıyan galibiyet aldıklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, dün sahalarında Galatasaray Odeabank'ı 97-90 mağlup ettiklerini anımsattı.
Galatasaray Odeabank galibiyetiyle düşme hattı ile olan galibiyet farkını açtıklarını ifade eden Güneş, "Galatasaray Odeabank karşısında ligde kalma adına hayati önem taşıyan galibiyete imza attık. Düşme hattındaki rakiplerimizden Gaziantep Basketbol ile olan galibiyet farkını iki maça çıkardık ve bir nebze de olsa rahat nefes aldık." diye konuştu.
Ligde normal sezonda kalan yedi maçın dördünü iç sahada oynayacaklarını, hedeflerinin tüm karşılaşmaları kazanmak olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:
"Yedi maçta 3-4 galibiyet elde etmemiz bizi ligde bırakacaktır. Dört maçımızı içeride oynayacağız. Bu avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Rakiplerimizin kim olduklarının bir önemi yok. Anadolu Efes ve Galatasaray Odebank'ı yendiğimiz gibi oynayacağımız dört maçtaki rakiplerimizi de yenebiliriz."
Güneş, özellikle iç saha maçlarını kazanarak ligde kalmayı garantileyeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:42
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
alik aykut hoca daha deneme yanılma yapıyor.lig bitiyori sistem yok.atak yok hücum pres yok. nasıl puan alınacak.birde oyuncu seçmesi yokmu fos
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"Taşlardan kale yapardık"
Toplam 1
Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Toplam 1
Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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