Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla son 7 haftaya 23 maçta 4 galibiyetle, kurtuluş barajının 3 galibiyet gerisinde son sırada girdi. Kalan tüm maçlarını kazansa dahi ligde kalması için rakiplerinin de takılması gerekecek Uşak, bu hafta tek basamak üzerinde kendisi gibi düşme hattında bulunan Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. Muratbey Uşak, kalan haftalarda alt sıralardaki rakiplerinden Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece'yle de karşılaşacak.