Muratbey Uşak'ın umutları tükeniyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ın umutları tükeniyor

    <a href="/index/muratbey-usak?id=7cbf5cd3-22e1-44d6-8a6e-0d7354864f4b" class="" rel="tag">Muratbey Uşak</a>'ın umutları tükeniyor

    Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde karşısında 81-78'lik skorla alan 'ın 5 sezondur aralıksız yer aldığı ligde tutunma umutları azaldı.

    Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla son 7 haftaya 23 maçta 4 galibiyetle, kurtuluş barajının 3 galibiyet gerisinde son sırada girdi. Kalan tüm maçlarını kazansa dahi ligde kalması için rakiplerinin de takılması gerekecek Uşak, bu hafta tek basamak üzerinde kendisi gibi düşme hattında bulunan Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. , kalan haftalarda alt sıralardaki rakiplerinden ve Demir İnşaat Büyükçekmece'yle de karşılaşacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:29
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