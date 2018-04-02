Muratbey Uşak'ın umutları tükeniyor
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde Anadolu Efes karşısında 81-78'lik skorla alan Muratbey Uşak'ın 5 sezondur aralıksız yer aldığı ligde tutunma umutları azaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla son 7 haftaya 23 maçta 4 galibiyetle, kurtuluş barajının 3 galibiyet gerisinde son sırada girdi. Kalan tüm maçlarını kazansa dahi ligde kalması için rakiplerinin de takılması gerekecek Uşak, bu hafta tek basamak üzerinde kendisi gibi düşme hattında bulunan Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. Muratbey Uşak, kalan haftalarda alt sıralardaki rakiplerinden Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece'yle de karşılaşacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:29
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 5
Yorum
Adalet Prim diyorsunuz lakin borçlar yükseliyor. Sonu felaket
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 15 milyon ve yukarısı bi rakam veriyorlarsa hiç düşünülmemelidir.yerine eğer ki satarlar yusuf yazıcı süper olur
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
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