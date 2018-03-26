Yeşilgiresun'da mağlubiyet üzüntüsü – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Yeşilgiresun'da mağlubiyet üzüntüsü

    Yeşilgiresun'da mağlubiyet üzüntüsü

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden 'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Basketbol deplasmanında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda konuk oldukları rakipleri karşısında parkeden 79-78 mağlup ayrıldıklarını belirtti. Kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren temsilcisi önünde son topa kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Güneş, "Son ana kadar savaştığımız ve kazanmaya yaklaştığımız bir maçtı. Çok istedik ancak olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

    Gaziantep maçını geride bıraktıklarını, ligde kalan 8 maça final gözüyle baktıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

    "Ligde kalma adına 8 maçtan da en iyi sonuçlarla ayrılmak durumundayız. Bunun için çok çalışacak ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kolay olmayacağının farkındayız. Ancak ben 'un bu ligde tutunacağına inanıyorum."

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:52
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