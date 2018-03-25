Oktay Mahmuti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki takımı da tebrik ediyorum. Trabzonspor şut yüzdesi yüksek, her alanda tehlikeli olabilen bir takım. İlk çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık ve bu da hızlı hücum olarak geri döndü. Bu durum bütün yarıda devam etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Mahmuti, maçı izleyen taraftarların da galibiyette önemli payının olduğunu anlatarak, "Bu seyirci olmasaydı belki bu maç böyle bitmeyecekti. Onların katkısı çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 12 sayı kaydeden Galatasaray Odeabank'ın oyuncusu Göksenin Köksal da play-off sınırında olan iki takım için önemi yüksek bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

BULKAZ: "ÇOK BASİT HATALARLA KAYBETTİK"

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz ise seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Çok basit hatalarla kaybettik. Maçı tekrar izleyerek eksiklerimizi göreceğiz. İyi top oynuyoruz, son maça kadar play-off'u kovalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kazanmak için geldiklerini aktaran Trabzonspor'un basketbolcusu Sarunas Vasiliauskas da istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını kaydetti.