Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi

Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Bell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Bell'in bu sezon parkelere dönmesinin zor olduğu kaydedildi.