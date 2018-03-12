Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi

    Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi

    Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu James Bell, ameliyat edildi.

    Darüşşafaka'nın ULEB 'nda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Bell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

    Bell'in bu sezon parkelere dönmesinin zor olduğu kaydedildi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:35
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