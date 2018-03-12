Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu James Bell, ameliyat edildi.
Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Bell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Bell'in bu sezon parkelere dönmesinin zor olduğu kaydedildi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
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görkem fb 10 yıldan beri fb 18 içinde çoğalamıyor gs bjk çoğalıyor rakip defans hangisini tutsun mutlaka biri boş oluyor gomisin attıgı gollere bakın
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Darüşşafakalı Bell ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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