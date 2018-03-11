Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması

Yaşasın Hafta Sonu Programına konuk olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ender Bilgin'in sorularını yanıtladı. Ataman, Fenerbahçe Doğuş'u çalıştırmayı düşünüyor musunuz? soruna "Şu anda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinden çalıştırdığını, şu an öyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi. İşte detaylar...