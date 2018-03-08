Karesispor basket takımına moral yemeği
TBL’de mücadele eden Karesispor’a Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Durmazlar müsabakası öncesi moral yemeği verdi.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesispor Başkanı Ahmet Ayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Karesispor Basketbol Takımı teknik heyeti ve sporcuları düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Cumartesi günü oynanacak Bursaspor Durmazlar maçı öncesinde takım ile moral yemeğinde buluşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takımın bu şehirde basketbol adına bir marka olduğunu ve basketbol severlere keyifli anlar yaşattığını belirterek "Bizim amacımız basketbol seyircisini arttırmak. Bu şehirde insanlarımız hafta sonlarını kaliteli bir şekilde geçirsin, mutlu olsunlar istiyoruz. Salon sporları, özellikle basketbol bunun için önemli bir branş. Sizin yaptığınız şova yönelik hareketler, takım olmanız, hırsınız emin olun taraftara da geçiyor. Birkaç haftadır şanssızlık yaşıyoruz ama biz size güveniyoruz. Hafta sonu kendi evimizde oynuyoruz, kazanacağınıza inanıyorum. Siz son topa kadar savaşın, kaybetseniz bile bu taraftar sizi alkışlasın" dedi.
Başkan Ayan, "Yükselişe geçeceğiz"
Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a takıma desteğinden ötürü teşekkür ederek "Bizi bir an bile yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Destekleri ve hedefleriyle bize vizyon ve heyecan katan başkanımız bugün yine yanımızda. Şanssız bir dönem geçiriyoruz ama biz oyuncularımızın yanındayız. En kısa sürede bu dönemi atlatıp kazanmaya ve yükselmeye devam edeceğiz" dedi.
Oyuncular adına söz alan Karesispor takım kaptanı Umutcan Özyıldırım "Gerçekten kötü bir dönemden geçiyoruz. Hiçbir oyuncu kaybetmek istemez. Ben ve oyuncu arkadaşlarım da bunun bilincindeyiz. Sizlere ve taraftarlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Umarım Bursaspor maçıyla birlikte kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:24
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FIFA'dan Trabzonspor'a şok!
Toplam 1
Yorum
Sabo FİFA FİFA diye yeri göğü inletiyordunuz al işte FİFA adamı böyle yola getirir işte İlahi Adalet büyüksün
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Tekke atıldı
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Yorum
Sabo Gayet normal hakeme karşı tavrına bakılırsa resmen tehdit ediyor iki maç ceza alması lazım birde herşeyi ben bilirim komplekside var iyi olm
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Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE TACIMIZI ÇALDILAR ÇALMASALARDI İYİDİ ! HADİ TACİ ÇALDIN NEDEN KULLANIYORSUN MADEM KULLANACAKSIN NEDEN ÇALIYORSUN ! HAHAHAHAHAHAAHA
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