Karesispor basket takımına moral yemeği – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Karesispor basket takımına moral yemeği

    Karesispor basket takımına moral yemeği

    TBL’de mücadele eden Karesispor’a Başkanı , Bursa Durmazlar müsabakası öncesi moral yemeği verdi.

    Başkanı ve ekibi, Karesispor Takımı teknik heyeti ve sporcuları ile düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelerek Durmazlar maçı öncesinde sporculara moral verdi. Başkan Yılmaz, "Siz son topa kadar savaşın kaybetseniz de biz alkışlarız" dedi.

    Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesispor Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Karesispor Basketbol Takımı teknik heyeti ve sporcuları düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Cumartesi günü oynanacak Bursaspor Durmazlar maçı öncesinde takım ile moral yemeğinde buluşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takımın bu şehirde basketbol adına bir marka olduğunu ve basketbol severlere keyifli anlar yaşattığını belirterek "Bizim amacımız basketbol seyircisini arttırmak. Bu şehirde insanlarımız hafta sonlarını kaliteli bir şekilde geçirsin, mutlu olsunlar istiyoruz. Salon sporları, özellikle basketbol bunun için önemli bir branş. Sizin yaptığınız şova yönelik hareketler, takım olmanız, hırsınız emin olun taraftara da geçiyor. Birkaç haftadır şanssızlık yaşıyoruz ama biz size güveniyoruz. Hafta sonu kendi evimizde oynuyoruz, kazanacağınıza inanıyorum. Siz son topa kadar savaşın, kaybetseniz bile bu taraftar sizi alkışlasın" dedi.
    Başkan Ayan, "Yükselişe geçeceğiz"

    Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a takıma desteğinden ötürü teşekkür ederek "Bizi bir an bile yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Destekleri ve hedefleriyle bize vizyon ve heyecan katan başkanımız bugün yine yanımızda. Şanssız bir dönem geçiriyoruz ama biz oyuncularımızın yanındayız. En kısa sürede bu dönemi atlatıp kazanmaya ve yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

    Oyuncular adına söz alan Karesispor takım kaptanı Umutcan Özyıldırım "Gerçekten kötü bir dönemden geçiyoruz. Hiçbir oyuncu kaybetmek istemez. Ben ve oyuncu arkadaşlarım da bunun bilincindeyiz. Sizlere ve taraftarlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Umarım Bursaspor maçıyla birlikte kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:24
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