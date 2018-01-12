Pınar Karşıyaka, Banvit deplasmanında
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın üst sıraları hedefleyen Banvit'e konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:27
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
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