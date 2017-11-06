Pınar Karşıyaka düşme hattında
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde henüz 2 sezon önce dev rakiplerinin arasından sıyrılarak tarihi bir şampiyonluk yaşayan Pınar Karşıyaka, bu yıl ise düşme hattına demir attı.
Ligde sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başladıktan sonra Gaziantep Basketbol, Galatasaray, Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş takımlarıyla oynadığı üst üste 4 maçı kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattına geriledi. Futbol takımının aldığı puan silme cezaları ve kötü gidişatla birlikte haftalardır düşme hattında yer alması, basketbolda da yıllardır lig ile Avrupa'daki başarıları, kazandığı kupalarla camiayı gururlandıran takımının da tehlike yaşamaya başlaması, Karşıyaka Kulübü'nde endişe yarattı.
Bu sezon maaş krizi ve antrenman boykotlarıyla sarsılan, borcunun ikinci taksidi ödemediği için FIBA'dan yeniden transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılarda son olarak, geçen hafta ağustos ayından bu yana takımla çalışmasına rağmen borservisi nedeniyle lisans çıkarılamayan Dustin Hogue, takımdan ayrıldı. Kaf-Kaf'ta 6 Ekim'de istifa eden Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar'ın yerine 1 aydır yeni başkan ve yönetim de belirlenemedi. Transfer yasağı yüzünden kadroda da değişiklik yapamayan Karşıyaka, ligdeki kötü gidişata son vermek için önündeki ilk 6 maçı hedef olarak belirledi. İzmir temsilcisi, ligde bu periyotta Eskişehir Basket, Büyükçekmece, Trabzonspor, Yeşilgiresun, Tofaş ve Muratbey Uşak takımlarıyla karşılaşacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
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Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 6
Yorum
turgut çok iyi olur süper olur çok çok iyi olur ama Ersun Yanal gelse tadından yenmez olur
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 35
Yorum
FB Suç Aykut ta değil ,ALEX siz Aykut un FB teknik direktörü olmadığını herkes gördü ve gönerildi suç Aykut u getiren Başkan ve yönertimde.
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Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 1
Yorum
sakın bence gelmesin. barkın feguli nin olmadığı maçlarda daha iyi oynuyoruz.bizim tatiğimize göre spirt atan hızlı sağ kanat lazım.feguli olmaz.
Pınar Karşıyaka düşme hattında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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