Trabzonspor'da Andre Onana gelişmesi! Ertuğrul Doğan resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında konuşan Başkan Doğan, "Taraftarımız gerçekten çok iyiydi. Galip gelebilirdik, berabere bitti. Gelişen bir takımız, genç bir takımız. Zaman içinde daha iyi olacağız." dedi.

ONANA'NIN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

"Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil."

"FORMA VE KOMBİNE ALAN YOK"

"Biz kendimize bakarsak; Trabzonspor ise geçen yıl stadyumdan 5 milyon euro zarar etti. Localarımıza talip yok. Kombineleri alan yok. Formaları alan yok. Böyle bir fark var. Taşıma suyu ile değirmen bir yere kadar döner."

"ANLATTIKLARIM GERÇEK"

"8 yıldır bu yükü tek başıma taşıyorum. Kimse bugüne kadar bana 'İyi misin' diye sormadı. Sağ olsunlar. Önemli değil. Bu yükü taşımaya devam edeceğiz. Ancak bu anlattıklarım gerçek."

"EĞER ADAY OLMASAYDIM..."

"Ben aday olmasaydım Trabzonspor 20 milyarı geçen borçla karşı karşıya gelecekti. O zaman belki değerimiz anlaşılırdı. O zaman belki şimdi yapılanların değeri anlaşılırdı. Trabzonspor bu sıkıntı yaşamasın diye tek başıma göğüsledim. Yemediğimiz küfür hakaret kalmadı. Taraftarlarımızın canı sağ olsun. Birinin bu dayağı yemesi gerekiyordu. Trabzon'da büyüyen bir adam olarak bu dayağı yemek bana yakışırdı. Dayağı yedik. Ama ben yediğim hiçbir dayağı da unutmam."