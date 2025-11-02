Saviç şanssızlığı

Bordo-mavili takımda mücadelenin ikinci yarısında büyük bir şanssızlık yaşandı. Trabzonspor'un deneyimli stoperi Stefan Saviç sakatlandı ve yerde kaldı. Sağlık ekbinin de müdahale ettiği Saviç oyuna devam edemedi. Karadağlı savunmacı 50. dakikada kenara gelirken, Rayyan Baniya oyuna dahil edildi.
