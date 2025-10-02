CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de 8. haftadaki rakibi Zecorner Kayserispor

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de 8. haftadaki rakibi Zecorner Kayserispor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:57
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de 8. haftadaki rakibi Zecorner Kayserispor

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

