Trabzonspor'a Tangocu 10 numara! Kiralık olarak gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni hedefi ortaya çıktı. Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı transfer listesine aldı. Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke'nin, tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Buendia, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'e kiralanan Arjantinli futbolcu, Alman ekibinde 14 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.72 boyundaki yıldızın şu an market değeri 15 milyon euro. Bordo mavililerin, futbolcuyu ilk etapta kiralamak istediği ve bunun için girişimlere başlayacağı dile getiriliyor. Buendia, Arjantin Milli Takımı formasını şu ana dek bir kez giydi.

Buendia'nın stili

Topa sahip olan, yaratıcı oyuna ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. l Sağ kanatta içe kat ederek oynayan forvetler arkasında iyi işler yapar. l Süper Lig gibi fiziksel olarak daha yavaş liglerde daha etkili olabilir.

Ağır sakatlık geçirdi

Buendıa, 2023-24 sezonunda çapraz bağ yırtığı nedeniyle forma giyemedi. Bu periyotta toplam 69 maç kaçırdı.

38.4 milyon euro'ya alındı

Aston Villa, Buendia'yı 2021 yaz transfer döneminde 38.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna katmıştı