CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Tangocu 10 numara! Kiralık olarak gelecek

Trabzonspor'a Tangocu 10 numara! Kiralık olarak gelecek

Trabzonspor, Aston Villa’da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia’yı listesine aldı. Bordo mavililerde Fatih Tekke bu transfer için ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Tangocu 10 numara! Kiralık olarak gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni hedefi ortaya çıktı. Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı transfer listesine aldı. Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke'nin, tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Buendia, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'e kiralanan Arjantinli futbolcu, Alman ekibinde 14 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.72 boyundaki yıldızın şu an market değeri 15 milyon euro. Bordo mavililerin, futbolcuyu ilk etapta kiralamak istediği ve bunun için girişimlere başlayacağı dile getiriliyor. Buendia, Arjantin Milli Takımı formasını şu ana dek bir kez giydi.

Buendia'nın stili

Topa sahip olan, yaratıcı oyuna ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. l Sağ kanatta içe kat ederek oynayan forvetler arkasında iyi işler yapar. l Süper Lig gibi fiziksel olarak daha yavaş liglerde daha etkili olabilir.

Ağır sakatlık geçirdi

Buendıa, 2023-24 sezonunda çapraz bağ yırtığı nedeniyle forma giyemedi. Bu periyotta toplam 69 maç kaçırdı.

38.4 milyon euro'ya alındı

Aston Villa, Buendia'yı 2021 yaz transfer döneminde 38.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna katmıştı

F.Bahçe'den sağ kanada ekonomik formül!
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
DİĞER
Demet Akalın’a eski dansçısından büyük suçlama: “Kameralar araştırılsın!”
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 01:37
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 01:37
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 01:37
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:37
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 01:37
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 01:37
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 01:37
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 01:37