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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavililerden Denis Draguş için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:03
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Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bordo-mavililerden son olarak Denis Draguş için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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