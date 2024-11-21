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Haberler Trabzonspor Başkan Doğan listesini sundu

Başkan Doğan listesini sundu

Başkan Ertuğrul Doğan’ın 8 kişilik listesi dün Divan Kurulu’na teslim edildi. Yönetime dahil olan yeni bir isim var: Celil Hekimoğlu’nun oğlu Semih Hekimoğlu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Başkan Doğan listesini sundu

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti. Sunulan 8 kişilik listede mevcut yönetimden Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Semih Hekimoğlu ve Derviş Köz isimleri yer aldı. Listeye dahil olan yeni isim ise Celil Hekimoğlu'nun oğlu Semih Hekimoğlu oldu. Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul bugün ve yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

TAZE KAN HEYECAN OLUŞTURUR

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, liste tesliminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her zaman değişim olur. Taze kan vardır, heyecan olur. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi mevcut yönetim kurulundan 22 arkadaşımız içimizde olacak. Yeni arkadaşlar da katılacak. Ertuğrul Doğan'ın yanında yürüyen arkadaşlarıyız."

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