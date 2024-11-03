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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı sonrası çok sert sözler!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanaN Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi takımda Başkan Ertuğtul Doğan karşılaşma sonrası sert sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 22:27
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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı sonrası çok sert sözler!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynana Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi takımda Başkan Ertuğtul Doğan karşılaşma sonrası sert sözlere yer verdi.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine.

Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!

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